Rifiuti, murales e legni rotti. Il campo è abbandonato al degrado: «Foresi, promesse non mantenute»

ANCONA - Campo da basket del Dorico in degrado, la segnalazione arriva da Daniele Berardinelli, consigliere comunale Forza Italia. «Una ventina di giorni fa l’assessore alla manutenzione Foresi era stato portato sul posto affinché verificasse di persona la situazione insostenibile. L’assessore ha avuto modo di vedere con i suoi occhi il degrado in cui versava l’area e aveva promesso, appunto venti giorni fa, di intervenire per pulire e sistemare la zona» spiega Berardinelli.

«Sino ad ora nulla è stato fatto. Che dipenda dai troppi impegni dell’assessore Simonella che probabilmente non era disponibile per lo shooting fotografico con la fascia tricolore?- scrive sibillino il consigliere- i cittadini attendono con pazienza, ma fino ad un certo punto e si raccomandano di non risolvere “alla Mancionella”, chiudendo tutto, ma semplicemente ripristinando il decoro facendo la ordinaria manutenzione».