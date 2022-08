«Campetto ko? Eravamo intervenuti e lo hanno vandalizzato. Torneremo, ora siamo impegnati con le postazioni elettorali»

ANCONA - L'assessore alle manutenzioni, Stefano Foresi, replica al consigliere di Forza Italia, Daniele Berardinelli, sullo stato del campo da basket del Dorico.

«Siamo intervenuti, dopo un sopralluogo effettuato con il tecnico, installando una nuova porta in legno, distrutta dai vandali dopo pochi giorni, quindi abbiamo deciso di installare una chiusura in ferro. D'accordo con Anconambiente, avrebbero ripulito il locale ex biglietteria. Il Campetto è utilizzato da bravissimi ragazzi che vogliono giocare solo a basket, ma purtroppo anche da un gruppo di "vandali", tanto che è stato fatto un sopralluogo congiunto con il responsabile e una pattuglia della questura. Prima possibile faremo l'intervento- conclude l’assessore- da tanti giorni stiamo installando, finora con il nostro personale, i 27 punti elettorali per le prossime elezioni politiche».