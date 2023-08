Il campione del mondo di scherma Tommaso Marini premiato in Comune: «Orgoglio della nostra città»

ANCONA- La medaglia d’oro portata orgogliosamente al collo, t-shirt e tuta della polizia, un grande sorriso stampato sul volto. È stato accolto con un caloroso applauso Tommaso Marini, neo campione del mondo di fioretto individuale maschile ai mondiali di scherma di Milano. Una vittoria che vale molto di più in quanto conquistata in condizioni fisiche non ottimali. Domani infatti Marini dovrà sottoporsi ad un intervento alla spalla destra che lo sìcostringerà ad uno stop di 4 mesi per il recupero post operatorio. Rientrato ieri sera ad Ancona, quest’oggi è stato premiato in Comune dall’assessore allo Sport e vicesindaco Giovanni Zinni, dall’assessore agli Impianti sportivi Daniele Berardinelli e dall’assessore alle Politiche giovanili Marco Battino. Presente nella Sala della Giunta anche il presidente del Coni Marche Fabio Luna e papà Stefano Marini. Gli assessori hanno donato allo schermidore una medaglia con lo stemma del Comune di Ancona e la storica bandiera comunale, rossa con una croce gialla al centro. Anconetano, ventitré anni, Marini si allena nel Club Scherma Jesi e il suo palmares si compone, per il momento, di quattro ori e due argenti.

«Sono felice, è sempre bello festeggiare nella mia città- commenta Marini-. Questo è un momento speciale anche se sono in ansia per l’intervento alla spalla di domani».Gli assessori hanno portato i saluti e i complimenti del sindaco Silvetti, in ferie in questi giorni. «È un grande onore avere il campione del mondo di fioretto qui con noi, Tommaso ha dato lustro alla nostra città- afferma l’assessore Berardinelli-. Abbiamo intenzione di creare all’ingresso dello Stadio Dorico una galleria con le foto dei campioni anconetani». «La vittoria di Tommaso Marini deve essere simbolo ed esempio per i giovani di questa città. La sua passione sia da stimolo per i ragazzi a cimentarsi nello sport» dichiara Zinni. Il presidente del Coni Marche Luna, ha ricordato gli straordinari successi ottenuti dagli atleti marchigiani in questa settimana: Sofia Raffaeli, Tommaso Brugnami, Alice Volpi, Elisa Cocciaretto e Simone Barontini. «Questi momenti devono essere celebrati per far sì che sempre più giovani si avvicinino al mondo dello sport» afferma Fabio Luna che ha ricordato anche gli allenatori di Tommaso e tutto il club jesino, storica fucina di campioni di scherma: Stefano Cerioni, Giovanna Trillini, Valentina Vezzali ed Elisa Di Francisca.