Un campione del mondo a Falconara, cena con regalo per Gianluca Zambrotta

Nuova visita nelle Marche per l’ex terzino, tra le altre, di Juventus, Barcellona e Milan e campione del mondo nel 2006 Gianluca Zambrotta. Quest’ultimo, che sul territorio ha già interessi commerciali legati al Padel con il marchio GZ19 in collaborazione con il Mondo di Scimpa (degli amici Fabiana Meschini e Luca Allegrini), si è recato ieri sera a cena all’”Orange al Touring” di Falconara portando con sé una maglia personalizzata del Milan (sul retro la scritta Orange 19, il numero di Zambrotta) poi regalata al titolare Marco Ferrante nel giorno del suo compleanno.

Nel corso della serata Zambrotta non si è sottratto al tradizionale giro di autografi e foto di rito richiesto dai presenti. Non è la prima volta che i “Vip” scelgono il ristorante falconarese. Nei mesi scorsi era toccato a Javier Zanetti, a Stefania Orlando e a mister Ciccio Graziani, giusto per citarne alcuni.