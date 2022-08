Alla Campionaria arriva Legambiente: oltre all’incontro spunta un premio da assegnare

SENIGALLIA- Alla Campionaria di Senigallia arriva anche Legambiente. CNA Pensionati, nell'ambito del progetto "Vitattiva" ha infatti organizzato due importanti appuntamenti con al centro il tema dell'ambiente. Non semplici incontri di sensibilizzazione bensì un corso di formazione e un premio letterario.

L'appuntamento è per martedì 30 agosto nell'area LAB della Campionaria quando Legambiente sarà protagonista con due appuntamenti attraverso un percorso di educazione alla cittadinanza attiva per la costruzione di nuovi legami intergenerazionali. Alle ore 17.30 si terrà un Seminario-laboratorio per educatori ed insegnanti dal titolo “Il gioco dei quattro cantoni: la Narrazione scientifica e ambientale per educare alla cittadinanza” condotto da Tito Vezio Viola, membro del comitato scientifico nazionale di Legambiente e formatore dell’associazione Legambiente scuola e formazione. L’incontro intende promuovere una riflessione su nuovi modi del conoscere orientati verso l’educazione alla sostenibilità tra narrazione, scienza e cittadinanza responsabile. L’incontro ha carattere teorico-pratico, con la realizzazione di un laboratorio di narrazione o, in caso di numero di partecipanti superiore a 20, di giochi d’aula.

A seguire, alle ore 21.30 per le Conversazioni Di Prossimità “Un ponte tra le generazioni nella letteratura per ragazzi” in occasione della XXIV Edizione del premio "Un Libro per l’Ambiente": la conversazione presenta la letteratura e l’editoria per l’infanzia che può costituire spunto per realizzare progetti educativi che aspirino ad un nuovo modo di prendersi cura della fragilità, di conservare il sapere antico, di rigenerare relazioni umane anche per ri-costruire legami intergenerazionali: un dialogo ed un viaggio fra culture e saperi diversi. Coordina: Marcella Cuomo referente regionale scuola e formazione di Legambiente, educatrice ambientale di Legambiente Marche