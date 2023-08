Come proteggere i cittadini dagli effetti del campi elettromagnetici: le Marche chiamano l'Europa

ANCONA - Proteggere i cittadini dagli effetti nocivi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici. Questo l'obiettivo di una recente “Raccomandazione del Consiglio europeo”, fatto proprio dal consigliere regionale Dino Latini (Udc) in una mozione presentata insieme al consigliere Mirko Bilò (Lega).

“In senso generale occorre una protezione generalizzata dall’esposizione ai campi elettromagnetici – sottolinea Latini – ma il nostro obiettivo, attraverso la mozione, è anche quello di cercare di assicurare particolare tutela a quelle persone maggiormente sensibili o costrette ad una esposizione prolungata”.

"Per questo motivo si chiede al Presidente e alla Giunta regionale di intervenire presso il Governo e nella Conferenza Stato Regioni, affinché siano mantenuti i valori di attenzione nei confronti dei campi elettromagnetici a radiofrequenza attualmente in vigore, ovvero 6V/m, calcolando questo stesso valore come media nei 6 minuti e non nell’arco delle 24 ore, in modo da salvaguardare soprattutto le persone con maggiori fragilità".