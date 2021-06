Campetto di Via Maestri del Lavoro, l’applauso del sindaco: «Lo avevamo promesso»

Non si è fatto attendere il commento del Sindaco di Ancona Valeria Mancinelli al completamento dei lavori che hanno portato una nuova veste al campetto da calcio a 5 di Via Maestri del Lavoro che ora sarà completamente in erba sintetica. Un regalo alla cittadinanza arrivato dopo l’iniziativa promossa nel 2018 dai consiglieri Diego Urbisaglia e Massimo Mandarano:

«E' pronto il campetto di Via Maestri del Lavoro. Lo avevamo promesso qualche settimana fa, in occasione della presentazione degli interventi ai quartieri nuovi, che stanno diventando una cittadella dello sport: nuova piscina coperta, pista di pattinaggio, campi da tennis, calcetto Brisighelli. In Via Maestri del Lavoro arriva il terreno sintetico per il calcetto ed un canestro per gli appassionati di basket, così come richiesto dagli stessi, visto che il 3 contro 3 mi dicono sia molto diffuso. Quando si rende più bello ed accogliente un luogo dove ci si incontra e si fa sport, la città si arricchisce. Ricevere la foto scattata dai nostri tecnici è stato motivo di soddisfazione. Quasi sempre amministrare è una corsa contro il tempo ma buona volontà ed impegno possono fare cose importanti».