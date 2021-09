Torna il camper vaccinale: appuntamento ai giardini, senza prenotazione

Non è necessaria la prenotazione; basta presentarsi muniti di tessera sanitaria e di un documento di riconoscimento in corso di validità

Torna venerdì 1 ottobre dalle 14 alle 19 il camper vaccinale. L’unità mobile dell’Asur Marche si posizionerà ai giardini di Porta Marina (piazzale Don Minzoni) di Castelfidardo per accogliere tutti coloro che intendono aderire alla campagna di vaccinazione, che si tratti della prima o della seconda dose di richiamo contro il covid 19.

Non è necessaria la prenotazione; basta presentarsi muniti di tessera sanitaria e di un documento di riconoscimento in corso di validità. In caso di maltempo, l’iniziativa si svolge negli stessi orari presso la palestra della scuola Dalla Chiesa in via Bellini.