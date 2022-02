Portonovo, riecco il campeggio: dopo 12 anni potrebbe riaprire i battenti

Il campeggio di Portonovo, uno dei luoghi potenzialmente più belli e caratteristici per anconetani e turisti, potrebbe riaprire i battenti. Potrebbe farlo quest’estate, dodici anni dopo dai sigilli apposti in conseguenza al sequestro ordinato dalla Procura (2010) per presunti abusi edilizi e violazioni paesaggistiche. Nelle scorse ore, dalla Corte d’Appello, è arrivata l’ultima sentenza favorevole che sembrerebbe spianare la strada alla riapertura. Sempre che la Procura non decida di ricorrere in Cassazione dilatando ulteriormente le tempistiche giudiziarie.

Inaugurato nel 2008, il camping è costituito da oltre cento piazzole per camper e roulotte e quaranta posti tenda. Per riaprire ufficialmente i battenti dovrà beneficiare anche del rinnovo dei permessi rilasciati dal Comune di Ancona (tra cui anche la licenza commerciale).

Un segnale positivo è dettato dal fatto che la cooperativa Campeggio ha ottenuto il nulla osta da parte del Comune e del Parco del Conero per l’installazione di nuovi faretti per l’illuminazione (alti al massimo 90cm) che dovranno sostituire il vecchio impianto. Naturalmente dovranno essere realizzati con un tipo di materiale sostenibile che garantisca il rispetto della fauna ambientale. Inoltre c’è anche l’ok per la realizzazione degli scarichi delle acque meteoriche così che in caso di pioggia le acque verrebbero convogliate per garantire il corretto deflusso verso il mare.