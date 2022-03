Coldiretti Ancona, il Mercato Dorico si allarga: arriva il Campagna Amica Lab

Il Mercato Dorico raddoppia e lancia il Campagna Amica Lab. Si ampliano gli spazi del mercato agricolo cittadino in via Martiri della Resistenza con l’apertura dei nuovi locali (proprio a fianco) che saranno dedicati a incontri per i cittadini, lezioni di educazione alimentare e fattoria didattica per le scuole, degustazioni guidate alla scoperta dei sapori e delle tradizioni rurali della nostra regione.

Appuntamento domani, martedì 29 marzo alle ore 17.30, per una partenza con il botto. Già perché è già stato calendarizzato un ciclo di incontri con i cuochi contadini per imparare la cucina della tradizione. Primo appuntamento già domani dopo il taglio del nastro, dalle 18.30, con il cuoco Michele Antonelli per imparare l’arte della pasta fresca. Si tratta dell’esordio di “Lezioni di Marche”, il primo di nove incontri che da qui all’estate accompagneranno i partecipanti, grazie ad esperti e cuochi contadini, alla scoperta delle ricette di Pasqua, della cucina gluten free, delle preparazioni che i genitori possono fare come un gioco in compagnia dei loro figli. Una ricchezza in più per la città di Ancona che arriva a quasi un anno dall’apertura del Mercato Dorico. Lo spazio di Campagna Amica soffierà sulla prima candelina il prossimo 24 aprile con, dalla sua, numeri davvero ottimi con oltre 20mila visitatori e tante iniziative di promozione dei prodotti agricoli a chilometro zero. Un punto di riferimento per i cittadini e per le scuole coinvolte nei progetti di educazione alimentare organizzati dal mondo Coldiretti.