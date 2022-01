Parcheggio via Mattei: «Occupazioni abusive», CNA scrive al sindaco

Con una missiva datata 5 gennaio e indirizzata al sindaco di Ancona Valeria Mancinelli e agli assessori al traffico, Stefano Foresi, e al Porto, Ida Simonella, la CNA FITA Trasporti di Ancona ha sollevato il problema dei parcheggi dei mezzi pesanti Via Mattei.

«La realizzazione degli interventi migliorativi - si legge nella lettera - ha consentito di ricavare degli “stalli” di sosta breve riservati ai mezzi pesanti dei Consorzi di autotrasporto che abbiamo richiesto con determinazione, in quanto necessari all’operatività del trasporto di merci nonché al fine di limitare i rischi di sicurezza della circolazione. Dobbiamo far presente che, nonostante ciò, molto spesso questi parcheggi riservati sono occupati abusivamente da auto o pullman in sosta o da mezzi pesanti per soste prolungate, pregiudicando la sosta breve agli autotrasportatori portuali». Una richiesta di intervento e di maggiore controllo firmata dal presidente FITA Ancona, Sauro Bonci e dal segretario, Fausto Bianchelli, che il Comune di Ancona ha già raccolto con la presa in carico dell'Assessore Simonella della problematica.