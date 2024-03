"Caminada de San Giuseppe": tutto pronto per la 42ma edizione, in programma domenica 17 marzo

JESI – Si svolgerà il 17 marzo, l’ultima domenica prima dell’entrata della primavera, l’edizione numero 42 della “Caminada de San Giuseppe” a Jesi, la manifestazione (non competitiva) che prevede tre percorsi – da 3, 6 e 12 chilometri – i quali si dispiegano lungo le vie del quartiere con partenza ed arrivo nel piazzale della Chiesa di San Giuseppe. Un evento vissuto da tutti come occasione di gioioso incontro per concorrenti e spettatori tra interi nuclei familiari, scolaresche, gruppi sportivi associati, desiderosi soltanto di stare insieme, riscaldati oltre che dal calore umano anche da un tiepido sole primaverile.

Iscrizione e Premi

Ci si potrà iscrivere da sabato 16 marzo dalle 16 alle 20 presso la parrocchia. In via del tutto eccezionale si riceveranno adesioni fino alle ore 9,15 di domenica 17 marzo, ma per i gruppi è consigliabile iscriversi nella giornata di sabato. La quota di iscrizione è di cinque euro. Tra le famiglie regolarmente iscritte (min 3 componenti) verranno estratti numerosi premi, verranno premiate le tre scolaresche più numerose con un Trofeo mentre ai gruppi più numerosi verranno offerti premi dal comitato organizzatore.

Programma della Festa

ore 9: Santa Messa

ore 9-20: Pesca di beneficenza

ore 9.30: 42ma Caminada de San Giuseppe

ore 11.30: Santa Messa

ore 16.30: Concerto della Corale Santa Lucia

ore 18.30: Santa Messa presieduta dal Vescovo di Jesi Mons. Gerardo Rocconi