“Camerano Immagina”: al via il progetto di partecipazione democratica per la valorizzazione del centro storico

CAMERANO – Il Comune di Camerano ha avviato un processo di ascolto e partecipazione finalizzato all’elaborazione di un documento strategico per la valorizzazione del centro storico al fine di potenziare l’attrattività turistico-culturale; promuovere lo sviluppo locale; attivare reti, risorse locali, intelligenze e competenze collettive.

«Si tratta di un progetto per la città e della città – ha dichiarato Barbara Mori, Assessore a Cultura e Turismo del Comune di Camerano – di cui saranno protagonisti tutti i cittadini e le organizzazioni pubbliche e private che vorranno credere nello sviluppo e nella valorizzazione del centro storico della città di Camerano e assumersi la responsabilità di una parte del cambiamento. Il processo avviato promuove una nuova modalità di governo del territorio in cui il Comune, andando oltre la sua funzione amministrativa, assume un ruolo di regia in un processo di cooperazione che non può essere attuato se non attraverso la valorizzazione delle risorse locali disponibili. Con l’occasione sarà possibile, oltre ad immaginare le strategie di valorizzazione del centro storico, promuovere il dialogo su scala locale e rafforzare reti e relazioni interterritoriali».

Il progetto, di cui è già stata avviata una prima fase di analisi territoriale e ascolto di tecnici e referenti dell’Amministrazione, prevede ora l’ascolto e il coinvolgimento attivo delle principali forze culturali, economiche e sociali della città. In tal senso è da oggi on line sul sito www.comune.camerano.an.it e potrà essere compilato sino al 15 maggio 2024 un sondaggio aperto a tutta la cittadinanza. Il Comune di Camerano si avvale della progettualità e del coordinamento di Marchingegno, che con il suo team faciliterà l’ampio coinvolgimento di tutti i cittadini attraverso diverse attività, quali focus group, sondaggi, interviste e incontri pubblici. Per essere sempre aggiornati sull’avanzamento del progetto è attiva la pagina Web dedicata “Camerano Immagina”.