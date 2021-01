Camerano, arriva la campagna di comunicazione “Buona GiornATA”

Partita anche a Camerano la nuova campagna di comunicazione "Buona giornATA" promossa dall'Ambito Territoriale per educare e diffondere le buone pratiche e i progetti in atto nel territorio del bacino. Il messaggio che si vuole infondere è quello di incominciare a "pensare al futuro" agendo consapevolmente attraverso azioni quotidiane che possono realmente contribuire alla costruzione di una "Buona giornATA". La campagna di comunicazione sarà rivolta a tutti i cittadini ed in particolar modo a tutti i ragazzi delle scuole, con percorsi educativi che hanno come obiettivo principale la sensibilizzazione e la promozione delle pratiche volte alla prevenzione della produzione dei rifiuti e alla corretta raccolta differenziata.

«L'emergenza epidemiologica che stiamo vivendo ha mostrato come le conseguenze ambientali dei nostri sistemi economici e stili di vita possano avere effetti diretti anche sulla salute umana. - dice l'assessore all'ambiente Costantino Renato - Le specifiche tematiche inerenti i rifiuti si inseriscono in un ben più ampio e generale contesto legato alle tematiche ambientali che investono settori diversificati, coinvolgendo tutta la popolazione. In questo quadro, l'ambito ha valutato azioni di promozione legati a comportamenti consapevoli e sostenibili da parte dei cittadini, con l'obiettivo di salvaguardare e tutelare non solo l'ambiente in cui viviamo ma, tramite esso, il nostro benessere».