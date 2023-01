Camera del lavoro di Ancona, il programma completo

JESI - Il 10-11 gennaio si svolgerà il decimo congresso della Camera del lavoro di Ancona: l'evento si terrà all’hotel Federico II di Jesi. Sarà presente Ivano Gualerzi, Cgil nazionale.

L’apertura dei lavori è per le ore 14 e alle 15 è in programma la relazione del segretario uscente Marco Bastianelli; alle ore 17 è in programma una tavola rotonda sul tema: “Una rinnovata centralità della rappresentanza sindacale, nei luoghi di lavoro e nel territorio, per il progresso sociale e democratico dell’Italia”. All’iniziativa partecipano: Mimmo Carrieri, docente La Sapienza di Roma, Pierluigi Rausei, direttore Itl di Ancona, Ivano Gualerzi, Cgil nazionale e Giuseppe Santarelli, segretario generale Cgil Marche. Le conclusioni della prima giornata sono previste per le ore 19. Mercoledì 11, l’inizio è previsto per le ore 9,30; alle ore 12 è in calendario un intervento dell’Ires Marche, “Per meglio comprendere: problemi e prospettive delle Marche e dell’Italia nel quadro economico e politico mondiale”, curato da Walter Cerfeda, presidente Ires Marche e Marco Amichetti, Ires Marche. Le conclusioni di Gualerzi, Cgil nazionale, sono previste nel pomeriggio.