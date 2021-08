Cambiamenti climatici e agricoltura, Papa (Univpm): «La salute passa dalla sostenibilità»

Cambiamenti climatici e agricoltura. Due mondi collegati a stretto giro di contatto la cui relazione, negli ultimi tempi, è oggetto di studi e ricerche. Questo perché il più recente rapporto dell’Ipcc (Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico) ha riferito che il tempo a disposizione per ridurre significativamente le emissioni di CO2 e per contrastare il cambiamento climatico è ormai pochissimo. Per una maggior comprensione sul tema, sono utili le parole dell’esperto Roberto Papa, docente di genetica agraria dell’Università Politecnica delle Marche e promotore del progetto "Combattere i cambiamenti climatici grazie a strategie innovative in agricoltura”:

«Il cambiamento climatico è caratterizzato da un aumento della temperatura media e parallelamente da un aumento della variabilità climatica con una sempre più maggiore frequenza di eventi estremi con prevedibili sconvolgimenti climatici a livello locale. I primi effetti sono già visibili sotto i nostri occhi. L’agricoltura si basa sulla prevedibilità climatica. Una prevedibilità che garantisce con elevata probabilità l’ottenimento di un raccolto molto maggiore del seme che è stato utilizzato alla semina». E ancora: «Alcuni ricercatori associano l’origine quasi contemporanea (a partire da circa 10000 anni fa) dell’agricoltura in diverse parti del pianeta al cambiamento climatico e alla stabilizzazione delle condizioni climatiche. Inoltre, bisogna tenere conto che il cambiamento climatico non solo influisce per quanto riguarda le condizioni meteorologiche ma anche per la diffusione di nuove malattie e nuove piante infestanti».

Fatta la premessa è importante capire tecnicamente come si può operare per evitare conseguenze ancor più negative di quelle che potrebbero prospettarsi: «Sicuramente è necessario ridurre al minimo l’utilizzo diretto (macchine agricole) o indiretto (produzione dei concimi azotati) dell’energia fossile. Per quanto riguarda l’adattamento alle nuove condizioni un elemento chiave è rappresentato dalla valorizzazione e promozione dell’agro-biodiversità dei sistemi agricoli sia per identificare varietà più adattate sia per rendere gli agroecosistemi sempre più diversificati promuovendo le rotazioni, riscoprendo le consociazioni, proteggendo flora e fauna selvatica. Non bisogna dimenticare il mantenimento della fertilità del suolo». In conclusione: «Un altro aspetto che coinvolge anche i consumatori e sottolineato dallo stesso IPCC nel rapporto dell’anno scorso intitolato "Cambiamento climatico e uso del suolo" è quello della transizione alimentare verso nuove diete a base prevalentemente vegetale che rappresenta rappresenta una delle più "importanti opportunità di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici generando significativi benefici in termini di salute umana”. Su questo aspetto l’UNIVPM è capofila di progetto europeo INCREASE (www.pulsesincrease.eu) costituito da 28 partner di tutto il mondo e coordinato dal sottoscritto che si occupa della valorizzazione e della promozione dei legumi della tradizione alimentare e agricola dell’Europa e del Mediterraneo. La caratterizzazione e il mantenimento delle risorse genetiche dei legumi alimentari e il loro sfruttamento in agricoltura costituiscono un elemento chiave per un’agricoltura sostenibile e per promuovere la salute».