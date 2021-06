Il "Campetto rosso" torna a disposizione degli studenti: inaugurato l'impianto

È stato inaugurato questa mattina il “Campetto Rosso” di Falconara, a conclusione dei lavori di recupero eseguiti dalla Provincia di Ancona. «Quando si ridonano spazi alla scuola e al territorio è sempre un bel momento – ha affermato, durante la cerimonia di inaugurazione, Luigi Cerioni Presidente della Provincia di Ancona – Questo impianto sportivo, che si trova in un campus scolastico e in un’area verde verrà utilizzato dall’IIS Cambi - Serrani e dalla comunità di Falconara. L’intervento di ristrutturazione è stato eseguito dall’Area Edilizia Scolastica della Provincia». Con l’occasione il Presidente ha sottolineato «il ruolo importante che la Provincia ha svolto in questo periodo di emergenza sanitaria: l’ente è stato in grado di garantire l’insegnamento in presenza in tutti gli edifici scolastici della provincia». Presente al taglio del nastro il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Marco Ugo Filisetti che ha sottolineato la tempistica con cui sono terminati i lavori, «in un momento clou, perché in concomitanza con l’avvio del Piano estate per la scuola. Questo campetto risulterà importante anche per le attività rivolte agli studenti che il Ministero ha chiesto di mettere in atto». L’intervento di recupero, dell’importo di 150.000,00 euro interamente finanziato dalla Provincia di Ancona, è stato inserito nel piano di risistemazione degli impianti sportivi esterni degli edifici scolastici.

Sono stati presenti all’inaugurazione, oltre al Presidente della Provincia di Ancona Luigi Cerioni e al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Generale Marco Ugo Filisetti, il sindaco di Falconara Stefania Signorini nonché preside dell’IIS Cambi-Serrani, l’ingegner Alessandra Vallasciani, responsabile Area Edilizia Scolastica della Provincia di Ancona con i geometri dell’ente Paola Orciani e Antonio Paglia, i consiglieri provinciali Giorgia Fiorentini e Laura Luciani, , l’assessore comunale allo Sport Raimondo Baia, Massimo Iavarone e Giancarlo Marani dell’Ufficio Scolastico Regionale. La restituzione del “Campetto rosso” alla comunità e in particolare ai ragazzi della scuola mi riempie di soddisfazione, ora abbiamo di nuovo uno spazio a cui sono legati i ricordi e l’affetto dei tanti falconaresi», le parole del sindaco – preside Stefania Signorini.

Nel corso degli ultimi due anni, la Provincia di Ancona, è impegnata nella sistemazione e recupero di strutture sportive e aree attrezzate esterne a servizio delle scuole superiori la cui gestione rientra nelle proprie competenze, strutture che hanno assunto a causa della pandemia da Covid, un ruolo strategico e di estrema importanza per garantire la pratica delle discipline sportive previste nel percorso scolastico oltre a consentire lo svolgersi di attività legate alla formazione scolastica all’aperto nel rispetto del distanziamento e all’interno di spazi protetti.