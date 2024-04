Il "Serrani" di Falconara premiato a Milano nella mostra evento contro il bullismo "Lasciami Volare"

FALCONARA MARITTIMA – L’istituto Serrani di Falconara ha conquistato il primo premio della mostra evento ‘Lasciami volare’. Il concorso artistico è stato indetto da Seven Art Srl (il primo marketplace per la compravendita di opere d'arte che registra in blockchain pagamenti in criptovalute ed euro ed i cambi di proprietà) e Stardust (ritenuta la società più rappresentativa del rapporto tra la generazione Z ed il mondo social) con la collaborazione del Movimento Spirale di luce. La premiazione si è svolta sabato 6 aprile a Milano e i ragazzi di sette classi da tutta Italia hanno partecipato da remoto mentre una piccola rappresentanza, tra cui il “Serrani”, si è recata a Milano presso l’hub Moysa.

I ragazzi della scuola superiore di Falconara hanno partecipato con un loro video, che è stato giudicato come l’opera più meritevole. «L’opera – recitano le motivazioni – ha rappresentato il tema assegnato con semplicità ed un lessico visuale costruito attraverso una sceneggiatura molto curata nei significati ed espressa con una corretta scansione dei tempi scenici. Va sottolineata la particolare attenzione prestata alla fotografia e all’uso delle luci, delle sonorità e dei dettagli cromatici che compongono il messaggio ispiratore dell’opera». Il concorso è stato organizzato in considerazione dell’escalation di violenza che sta emergendo tra i giovani (un adolescente su due è vittima di bullismo).

La mostra evento è stata presentata dalla giornalista e scrittrice Giuliana Poli, anche art director di Seven Art e presidente del Comitato Dante Alighieri di Ancona insieme ad Alan Tonetti –nft strategist. Quella di Milano è stata la prima tappa di una mostra itinerante che vuole unire l’arte al sociale e sensibilizzare le nuove generazioni. L’evento ha visto la partecipazione di molti volti noti al pubblico. Dopo i saluti del Founder Alan Tonetti e di Willy Bonafè, presidente del Movimento artistico Spirale di luce, è intervenuto il magistrato Fabio Roia, presidente del tribunale di Milano, per parlare degli aspetti giuridici legati al bullismo. Subito dopo il pubblico ha ascoltato, con grande emozione, la testimonianza di Samara Tramontana, la nota influencer di Stardust, che ha raccontato al pubblico presente in sala e alle sette classi collegate da remoto la sua triste vicenda di vittima di cyberbullismo. L’influencer ha parlato dell’onda mediatica negativa che è conseguita alla denigrazione iniziale e alle conseguenze anche sulla sua famiglia, senza il cui sostegno Samara non sarebbe riuscita a risorgere.

Successivamente un bellissimo intermezzo musicale con il cantautore Francesco Boccia che, per l’occasione, ha presentato un pezzo inedito che ha preso il titolo dell’evento-concorso, ‘Lasciami volare’, destinato a diventare un inno contro il bullismo. Gli studenti erano stati chiamati alla realizzazione di una qualsiasi tipologia di prodotto che rappresentasse la bellezza, l’amicizia e la gentilezza. La proclamazione degli eletti è stata resa nota in diretta; nessuno tra gli studenti presenti o quelli collegati era a conoscenza dell’esito della graduatoria. Il momento della proclamazione è stato davvero emozionante. I lavori da premiare erano cinque e, prima di ogni annuncio veniva data la motivazione della scelta della giuria.Il premio per il vincitore assegnato al Serrani prevedeva una giornata di formazione presso Stardust House, una content factory dove giovani talenti crescono e apprendono attraverso il lavoro quotidiano, trasformandosi in creator sempre più capaci di produrre contenuti creativi originali e format editoriali, anche verticali sulle diverse categorie di merci.

Dell’opera verrà fatto un NFT e posto in vendita nella galleria virtuale di Seven Art. Il ricavato della vendita verrà devoluto completamente all’autore e l’opera sarà promossa sui social e sui canali di comunicazione di Seven Art. Il video è stato realizzato dal connubio della sinergia e dell’empatia del protagonista Samuele Pizzaleo con quella del regista anche cameramen, sceneggiatore e montatore Kingsley Adjei. Infatti i due ragazzi sono amici nella vita reale e hanno rappresentato, con grande orgoglio, la loro storia. Il premio è stato esteso ovviamente ad entrambi. Non da ultima l’immensa soddisfazione dei ragazzi che si sono visti proporre da Francesco Boccia la realizzazione del video di accompagnamento alla canzone Lasciami Volare. Il progetto concorso è stato proposto dalla professoressa Norma Vivarelli alla quale era stato presentato da Giuliana Poli con la quale l’Istituto “Serrani” di Falconara aveva già collaborato attraverso il progetto della società Dante Alighieri nazionale dal titolo “Dante secondo Noi” presentato a Roma e curato dalla stessa Poli.