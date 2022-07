Mare, condizioni avverse: rinviata la pulizia "social" delle calette del Conero

ANCONA - L'evento "Calette del Conero senza plastica" organizzato da 2hands Ancona ODV a fine giugno è stato rinviato alla data 10 luglio 2022 dalle ore 5:30 alle ore 8:30, causa condizioni avverse del mare. L'evento verrà svolto con lo stesso programma presentato precedentemente. Si tratta di una bonifica all’alba delle calette sotto il Monte Conero a Sud e Nord delle Due Sorelle. L’iniziativa, che ha già visto la sua prima edizione svolgersi lo scorso anno a Maggio 2021 con 50 persone partecipanti armate di canoe e sup raccogliendo 150Kg di marine litter, quest’anno vuole coinvolger ancor più persone.

L’intento è di salpare alle prime luci del giorno con una flotta di circa 100 persone da due luoghi diversi, Portonovo (lato Capannina) e Sirolo (Spiaggia San Michele), per andare a ripulire quelle spiagge che non sono raggiungibili via terra. L’iniziativa sarà supportata dalla Fulmar S.r.l che seguirà via mare con la propria imbarcazione addetta alla gestione e trasporto dei rifiuti. I volontari opereranno dalle 5.30 alle 8.30 circa, attuando il protocollo di categorizzazione e quantificazione di rifiuti che il network 2hands ha sviluppato, per poi rientrare alle proprie basi di partenza. L'evento si terrà nel rispetto delle disposizioni dell'ordinanza sindacale 41/2019 in tema di interdizione/limitazione dell'accesso alle spiagge individuate nell'ordinanza stessa.

L’iniziativa ha il patrocinio del Parco naturale del Conero, del Comune di Sirolo e del Comune di Ancona, Assessorato all’Ambiente, il cui assessore Michele Polenta dichiara: La salvaguardia dell’ambiente è un elemento fondamentale per il nostro futuro – afferma Polenta -. Pertanto ci è sembrato assolutamente doveroso contribuire con il nostro patrocinio, in sinergia con altre istituzioni, a questa giornata di attività di tutela del nostro litorale. Come già avvenuto in altre occasioni con operazioni di bonifica del nostro patrimonio ambientale, siamo certi che saranno numerosi i volontari che vorranno dare il loro contributo a questo appuntamento». 2hands Ancona ODV fa parte del network nazionale 2hands che conta 8 sedi in tutt’Italia, principalmente basate sulla costa Adriatica, vantando di aver raccolto più di 40tonnellate di rifiuti dall’ambiente.

L’iniziativa “Calette del Conero Senza Plastica” rientrerà nella campagna Operation Adriatic Heroes, la più grande opera di disinquinamento portata avanti da un’associazione di volontariato, che ha l’obbiettivo di raccogliere 20.000Kg di rifiuti dal Mare Adriatico. Le bonifiche prevedono l’attuazione del protocollo creato dal nostro Comitato Scientifico, quantificando e categorizzando il marine litter spiaggiato. L’iniziativa e’ gratuita e aperta al pubblico, anche ai piu piccoli e famiglie. Posti limitati max 100. Per partecipare all’iniziativa potete scrivere a 2handsancona@gmail.com o consultare le pagine Instagram o Facebook @2handsancona.