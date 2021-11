“Clima fuori dal Fossile”, manifestazioni in calendario per il 20-21 novembre

Nelle giornate di Sabato 20 e Domenica 21 si svolgeranno a Falconara Marittima due importanti eventi indetti dalla campagna nazionale Per il Clima Fuori dal Fossile. Nel pomeriggio di sabato si terrà davanti alla raffineria API un presidio per ribadire la necessità di agire ora per fermare in maniera controllata l'attività di raffinazione dell'impianto, atto quanto mai necessario in un percorso di decarbonizzazione dell’Italia che tuteli contemporaneamente l’ambiente ma anche i lavoratori e le lavoratrici che trovano occupazione in questo settore.

A seguire si terrà nella giornata di domenica presso il FabLab l’assemblea nazionale di Per il Clima Fuori dal Fossile. La Campagna per il clima fuori dal fossile è animata da comitati territoriali, giovani generazioni di attivisti per la giustizia climatica e nuove realtà di partecipazione attività che si incontrano con esperienze storiche dell'ambientalismo per creare spazzi attivi di connessione e relazioni luoghi di partecipazione, elaborazione e azione.

Pur nella salvaguardia delle rispettive autonomie la campagna si concentra verso obbiettivi comuni: la messa in questione del sistema e del modo di produzione causa dell'attuale crisi ecologica economica pandemica epocale, e per questo “fuori dal fossile” ma anche “per il clima”, nel prefigurare una giusta e diversa transizione ecologica che verta sul protagonismo dei movimenti per la giustizia sociale e climatica e di quelli insorgenti che rivendicano nuovi diritti e garanzie sul terreno del lavoro.