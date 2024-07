«Vietare che si lavori all'aperto nelle ore più torride» è la richiesta di Antonio Mastrovincenzo a Francesco Acquaroli

ANCONA – Emergenza caldo, «evitare malori o tragedie suoi luoghi di lavoro impendendo che determinate mansioni da compiersi all’aperto vengano svolte nelle ore ritenute più torride». È questo ciò che chiede il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Mastrovincenzo, in qualità tra l’altro, di vicepresidente della commissione consiliare dello Sviluppo Economico e lavoro, al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Un simile appello è stato lanciato dai sindacati all’assessore regionale alla Tutela e sicurezza sul lavoro Stefano Aguzzi.

«L'innalzamento delle temperature di questi giorni estivi – inizia così a spiegare Mastrovincenzo -, l'umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per i lavoratori che svolgono le loro attività all'aperto, in particolare per quelli che operano in agricoltura e in edilizia. Soprattutto nelle ore più calde del giorno possono verificarsi stress termico e colpi di calore, che rappresentano un rischio particolarmente elevato per i lavoratori». Da qui la richiesta al «presidente Acquaroli di emanare un'ordinanza che vieti, in queste settimane estive fino al 31 agosto, i lavori esterni dalle 12,30 alle 16, così come hanno peraltro già fatto i presidenti di altre regioni, dalla Toscana alla Calabria, dal Lazio alla Puglia. Bene hanno fatto Cgil, Cisl e Uil regionali – aggiunge - ad inviare una nota all'assessore Aguzzi, sottolineando che lavorare in condizioni di stress termico, così come evidenziato anche nelle linee guida del ministero, può determinare gravi danni alla salute e una riduzione del livello di attenzione dei lavoratori che può portare ad un incremento degli infortuni».

In conclusione l’esponente dei Dem chiede pertanto che «Acquaroli intervenga quindi al più presto con un provvedimento: la salute e la sicurezza dei lavoratori devono essere una priorità assoluta della Regione. In questi anni, purtroppo, non è stato così».