Caldo infernale in arrivo, saranno ore da bollino rosso per l’anticiclone africano

ANCONA- Il prossimo weekend 22-24 luglio sarà, probabilmente, il più caldo dell’estate 2022. A ritenerlo sono gli stessi esperti che, analizzando le temperature, hanno già alzato il livello dell’attenzione per anziani e soggetti a rischio. La presenza dell’anticiclone africano creerà un clima subdesertico che si abbatterà sulle Marche e in tante altre regioni di Italia.

Ancona, in particolare, potrebbe essere la provincia più colpita in assoluto. Dopo i 30 gradi di oggi – 20 luglio – si attendono i 31° di domani, i 34° di venerdì, i 36° di sabato e i 35° di domenica come temperature medie. In alcune ore della giornata, addirittura, si supereranno i 40° gradi. Picco d’afa previsto per il weekend con gli accessi negli ospedali che, nelle ultime settimane, hanno fatto registrare un 20% di incremento dovuto al gran caldo. Medici e sanitari stanno cercando di alzare il livello dell’attenzione invitando tutta la cittadinanza ad una serie di comportamenti preventivi: evitare l’esposizione al sole e al caldo, in particolare nelle ore di punta, bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e tenere un’alimentazione corretta. Proprio sull’acqua le raccomandazioni sono sempre quelle di non sprecare vista la situazione alquanto delicata.