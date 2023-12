"Sport e periferie", il Comune si aggiudica i finanziamenti per riqualificare l'impianto dell'Aspio

L'Amministrazione comunale è stata informata stamane dell'aggiudicazione dei finanziamenti previsti nel Bando “Sport e periferie 2023”, per la riqualificazione e ristrutturazione dell'impianto sportivo A. Calderoni all'Aspio.

Il Bando mira a valorizzare l'importanza dello sport come strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita nelle zone periferiche delle città. Attraverso l'assegnazione di finanziamenti mirati alla rigenerazione urbana, il Comune si propone di ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, riqualificare il tessuto sociale, incrementare la sicurezza, anche attraverso la promozione di attività sportive e di diffondere la cultura del rispetto e della giustizia sociale.

“E' con grande soddisfazione- riferisce l'assessore agli Impianti sportivi, Daniele Berardinelli- che apprendiamo della pubblicazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento del bando Sport e Periferie con cui sui ufficializza l'attribuzione delle somme richieste. Il Calderoni è uno degli impianti più utilizzati, soprattutto per le attività giovanili e potrà fruire di di una riqualificazione e ristrutturazione generale comprendente il rifacimento del campo da gioco in erba sintetica, l'efficientamento dell'impianto di illuminazione e dello spogliatoio esistente e la realizzazione di un un impianto fotovoltaico sul tetto degli spogliatoi. Il Comune comparteciperà alla spesa totale prevista (855 mila euro) con la cifra di 222.300 euro.”

Una volta terminati i lavori di ristrutturazione, l'impianto sarà dato in gestione secondo le procedure previste dalla normativa di settore e attraverso un appalto di servizi, a società che praticano attività di livello agonistico. L'impianto, in base al progetto, sarà omologabile per le competizioni di calcio a 11 previste dalla LND fino all'Eccellenza.