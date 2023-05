Asta pubblica per 30 cabine balneari a Portonovo, ultime ore: come presentare l'offerta

ANCONA - Fino al 4 maggio 2023 alle ore 17.00 è possibile presentare le offerte per l’asta pubblica di 30 cabine balneari a Portonovo. L’apertura delle offerte pervenute avverrà venerdì 5 maggio dalle ore 10:00 davanti a un notaio che darà atto della regolarità di tutte le operazioni inerenti all’espletamento della procedura. Le operazioni saranno effettuate in diretta video esclusivamente in modalità ascolto e non sarà consentita la presenza di terzi estranei alle operazioni di apertura delle offerte (seguirà link per poter assistere alla seduta). Concluse le operazioni verrà resa nota la graduatoria delle assegnazioni.

Link dove trovare maggiori informazioni: https://www.atlantecooperativa.com/asta-pubblica-assegnazione-cabine-balneari-torre-di-portonovo/

A questo link, invece, l’avviso e il modulo di offerta: https://www.comuneancona.it/avviso-asta-pubblica-cabine-balneari-portonovo-stagione-balneare-2023/