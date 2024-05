Bypass a Falconara, nuove condotte in via delle Caserme: come cambia la viabilità

FALCONARA MARITTIMA – Nuovi lavori di VivaServizi in via delle Caserme, che comporteranno per circa tre mesi il divieto di transito nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con via Castellaraccia e l’innesto sulla Statale 16. Prosegue infatti l’intervento per eliminare le interferenze tra le condotte idriche e fognarie e il nuovo tracciato del bypass ferroviario: saranno realizzate nuove tubazioni lungo via Caserme, collegate con il depuratore Vallechiara, che si trova nella stessa via. Terminato il cantiere nel tratto tra via Conventino e via Castellaraccia, i lavori da giovedì 9 maggio proseguiranno nel tratto successivo.

Per lavorare in sicurezza è necessaria l’occupazione dell’intera carreggiata. Per accedere al tratto senza sbocco di via Castellaraccia sarà necessario passare da via dell’Aeroporto. I mezzi diretti al civico 1 di via delle Caserme sarà invece organizzata una viabilità modificata dalla Statale 16. Resta la possibilità, per gli autoveicoli che provengono da via dell’Aeroporto, di procedere in via delle Caserme e poi svoltare in via Conventino per raggiungere la Statale, un percorso che però è vietato ai mezzi con un carico maggiore di 3,5 tonnellate. I mezzi pesanti dovranno imboccare lo svincolo della Statale 16 a Case Unrra. Il consiglio rivolto a tutti i conducenti in transito provenienti dalla Vallesina, che non devono fermarsi nei centri abitati, è comunque quello di imboccare la Statale 76 fino allo svincolo per la Statale 16, in modo da non congestionare il traffico all’interno della frazione di Castelferretti e del quartiere di Case Unrra. Le indicazioni con i percorsi consentiti saranno installate lungo la strada, attraverso la segnaletica verticale provvisoria.

«Chiediamo la collaborazione dei cittadini – dice l’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti – affinché la circolazione avvenga senza congestioni e vengano evitati i centri abitati, come accaduto per il primo tratto dei lavori. Invitiamo gli automobilisti a segnalare all’ufficio traffico eventuali criticità che dovessero emergere».