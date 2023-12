Ancona che brilla, come raggiungere il centro senza auto: il piano navette e parcheggi

ANCONA - Con l’avvicinarsi del penultimo fine settimana prima del Natale, il Comune Di Ancona insieme con Mobilità & Parcheggi lancia una campagna di comunicazione per incentivare la buona pratica del parcheggio presso gli scambiatori e dell’uso delle navette gratuite. La campagna di comunicazione è rivolta ai cittadini e ai visitatori provenienti da fuori città e il messaggio è quello di non raggiungere il centro con l’automobile per evitare inutili stress, code e ritardi e godere appieno dell’offerta e della programmazione natalizia di Ancona. Come già sperimentato nello scorso fine settimana, il rischio è quello che gli intasamenti provocati dalle automobili che cercano parcheggio in centro, oltre a provocare code, rallenti anche il flusso delle navette a servizio degli stessi scambiatori. La campagna di comunicazione sarà diffusa sia attraverso i canali istituzionali del Comune (web, social network, chat istituzionali WhatsApp e Telegram), sia attraverso le affissioni che Mobilità e Parcheggi sta predisponendo.

La Polizia locale presidierà i flussi di traffico con sei pattuglie in totale. Tre saranno attive dal primo pomeriggio e saranno dislocate nelle zone nevralgiche del parcheggio Stamira-via San Martino, di Piazza XXIV Maggio (per il traffico pedonale) e di via Vecchini. Sarà inoltre presente una pattuglia antinfortunistica e due si uniranno a partire dalle 18. A questo presidio faranno da supporto anche alcune squadre messe a disposizione da M&P, che controlleranno gli impianti semaforici di tutti i park cittadini e comunicheranno via radio la situazione alla Polizia locale. Laddove si ravvisassero situazioni di congestione, la Polizia locale si riserva la possibilità di chiudere alcune strade, deviando il traffico su altri percorsi, fatta eccezione per i mezzi pubblici e per i residenti. Il relativo piano del traffico sarà comunicato nei prossimi giorni.

“E’ fondamentale - commenta il vicesindaco e assessore alla viabilità Giovanni Zinni - che i cittadini e i visitatori, che aspettiamo numerosi ad Ancona per festeggiare insieme queste festività natalizie, comprendano che è altamente sconsigliato raggiungere il centro per tentare di trovare parcheggi che, sicuramente, a partire da metà pomeriggio saranno sempre più difficilmente disponibili e che la puntualità e la velocità delle navette dipenderà in altissima percentuale da quanto le strade del centro saranno lasciate libere e scorrevoli. Per questo il Comune invita caldamente gli automobilisti a utilizzare i parcheggi scambiatori e le navette, per poter assistere ai vari eventi natalizi o trascorrere ad Ancona un piacevole pomeriggio di shopping”.

Navette e parcheggi

Si ricorda che ad Ancona sono in servizio navette gratuite nel weekend per raggiungere la città nel periodo natalizio. Tre le linee di navette: Rossa, Blu e Verde, che saranno attive nel periodo dal 2 dicembre al 7 gennaio 2024, con orari differenziati tra giornate prefestive e festive, a partire dalle 15.00 fino alle 22.00, e un potenziamento extra previsto per il Capodanno con estensione di orario fino alle 02.00 e modifica della linea, includendo anche il parcheggio dello stadio del Conero.

Questi i percorsi nel dettaglio:

LINEA ROSSA: dal capolinea Tavernelle / Park Bersaglieri d’Italia /S. Giacomo della Marca (dal capolinea Stadio del Conero solo per il 31/12), transita ed effettua fermate per via Bocconi – piazza Cavour

LINEA BLU: dal capolinea piazza Ugo Bassi, transita ed effettua fermate per corso Carlo Alberto – park Archi – via Marconi c/o Mandracchio – piazza Roma – piazza Cavour

LINEA VERDE: dal capolinea di via Marconi c/o park Archi, transita ed effettua fermate in via Marconi c/o Mandracchio – pizza Roma – piazza Cavour.

Le navette si muoveranno con i seguenti orari:

Giornate prefestive e festive del 16-17, 23-26, 30 dicembre, 1, 5-6-7 gennaio:

LINEA ROSSA dalle ore 15 alle ore 22, con frequenza ogni 10′

LINEA BLU dalle ore 15 alle ore 22, con frequenza ogni 20′

LINEA VERDE dalle ore 15 alle ore 22, con frequenza ogni 20′

31 dicembre

LINEA ROSSA con capolinea allo Stadio del Conero, dalle ore 15 alle ore 19:00, con frequenza ogni 30′ (1 bus); dalle ore 19:00 alle ore 02:00, con frequenza ogni 15′

LINEA BLU dalle ore 15 alle ore 02:00, con frequenza ogni 30′;

LINEA VERDE dalle ore 15 alle ore 02:00, con frequenza ogni 20′.

Parcheggi

Ai consueti orari di apertura dei parcheggi è prevista l’apertura straordinaria festiva dei parcheggi Archi, Traiano, Cialdini e del parcheggio Umberto I con utilizzo gratuito. Le giornate interessate dall’apertura straordinaria, dalle ore 10.00 alle ore 24.00, sono i giorni: 17/12, 24/12, 25/12, 31/12/2023, 01/01, 06/01 e 07/01/2024.