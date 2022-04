«Subito buoni carburante per i lavoratori del settore autoferrotranviario»

I sindacati Cgl, Cisl, Uil, Ugl e Cisal chiedono la possibilità di riconoscere ai lavoratori del settore autoferrotranviario il bonus carburante per i dipendenti. Un importo fino a 200 euro in buoni «che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986».

«Tale iniziativa appare doverosa in una complessa e drammatica fase storica, oltre a rappresentare per i lavoratori del settore un importante segnale di riconoscimento- si legge in una nota- considerato che gli stessi, durante il periodo di lockdown da Pandemia Covid-19, hanno garantito il servizio di trasporto pubblico a utenti e cittadini rischiando la propria incolumità mentre le imprese, al tempo stesso, sono state, come è noto, ristorate dal Governo sia per i mancati ricavi che per i servizi aggiuntivi erogati».

«Nelle Marche sarebbe una boccata d’ossigeno per i lavoratori- continua la nota firamta da Filt Cigl, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Autoferro e Faisa Cisal- poiché nelle aziende la contrattazione di secondo livello è quasi del tutto inesistente, anche perché le poche risorse stanziate dal fondo nazionale trasporti penalizzano fortemente la nostra Regione.