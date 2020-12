Buoni spesa alimentari: oltre 800 domande già pervenute

Sono state 823 le domande pervenute in tempo utile all’Asp ambito 9 di Jesi per l’accesso ai buoni spesa per la solidarietà da parte di cittadini. E per le prime 609 risultate idonee sono stati già erogati i buoni che quest’anno, come noto, sono in formato elettronico tramite appositi voucher.

Gli uffici dell’Asp ambito 9, a cui il Comune di Jesi ha delegato anche questo servizio per le famiglie in difficoltà, sono al lavoro per continuare ad erogare i buoni fino ad esaurimento delle risorse assegnate, pari a 211.898 euro. I buoni spesa alimentare hanno un valore che varia dai 150 a 450 euro, a seconda della composizione del nucleo familiare. «Beneficiari, come previsto dal bando scaduto alle ore dieci di questa mattina - si legge nella nota - sono diverse categorie di persone: coloro che risultavano privi di qualsiasi reddito o copertura assistenziale, nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente con cassa integrazione o derivante da attività autonoma il cui titolare dell’attività abbia chiesto il trattamento di sostegno previsto per legge, nuclei segnalati da soggetti del terzo settore o a carico dei servizi sociali».

Immediata la comunicazione: «Tutti i beneficiari - si chiarisce nel comunicato - sono stati avvertiti, o saranno avvertiti per i nuovi, con sms o posta elettronica del contributo ricevuto che potranno spendere esibendo tessera sanitaria o codice fiscale. Lo potranno fare nei 9 esercizi commerciali di generi alimentari di Jesi che si sono accreditati secondo le procedure previste. Per gli altri Comuni che hanno delegato il servizio all'Asp Ambito 9 (Castelbellino, Castelplanio, Filottrano, Maiolati Spontini, Monsano e Monteroberto) il bando resta aperto, fino a diversa comunicazione da parte dei Comuni interessati».