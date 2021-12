Bulli ancora in azione: «Pattuglieremo il centro, maggiore presenza in questo periodo»

L’ultimo episodio in ordine di tempo avvenuto in centro, con il furto del cellulare ad una giovane ragazza, ha riportato in auge il tema delle baby gang troppo spesso lasciate libere di “scorazzare” indisturbate. A questo proposito il Comandante della Polizia Locale Liliana Rovaldi (nella foto sotto) ha garantito un incremento di uomini e mezzi già a partire da questo weekend anche in previsione del ponte dell’8 dicembre:

«Rafforzeremo la nostra presenza, soprattutto in questo periodo. Abbiamo già annunciato che pattuglieremo il centro e così sarà. Nello scorso weekend le cose sono andate bene, adesso bisognerà prestare ancora più attenzione perché oltre ai fatti di cronaca ci sono anche degli obblighi legislativi da far rispettare dal 6 dicembre in poi. Ci aspettiamo un’affluenza maggiore e proprio per questo sarebbe idoneo che venissero utilizzati i parcheggi gratuiti nel fine settimana e i bus navetta. Aiuterebbero sicuramente anche noi».