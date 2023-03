Poltrone nuove per il Salesi: il dono dell'azienda Bufarini

ANCONA - La Bufarini Servizi Ambientali, ditta specializzata nel settore della gestione dei rifiuti e dell’igiene ambientale, ha donato cinque poltrone alla Fondazione Ospedale Salesi Onlus, un ente no-profit che sostiene l’Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona. La donazione è stata effettuata nell’ambito dell’impegno sociale dell’azienda nei confronti della comunità locale e, in particolare, nei confronti dei pazienti dell’Ospedale Salesi di Ancona.

Le poltrone saranno utilizzate per allestire una zona di attesa più accogliente per le famiglie dei pazienti. La Fondazione Ospedale Salesi Onlus, da parte sua, ha espresso la sua gratitudine nei confronti della Bufarini Servizi Ambientali per la generosa donazione.

«La Bufarini Servizi Ambientali è orgogliosa di sostenere la Fondazione Ospedale Salesi Onlus nella sua importante missione di supportare l’Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona e di migliorare la qualità dell’assistenza ai pazienti- si legge in una nota- l’azienda ritiene che sia importante per le imprese impegnarsi a favore della comunità e spera che la sua donazione possa contribuire a migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie».