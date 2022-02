Tubi sistemati, ma si “dimenticano” dell’asfalto: «Tombini fuori di tre dita»  

L’asfalto di via Cambi è seminato da tombini che emergono dall’asfalto, semplicemente perché i lavori di asfaltatura che avrebbero dovuto far seguito alla riparazione di alcune tubature non sono mai ripresi (VIDEO).

La situazione è ferma dal luglio scorso e il problema diventa più grave in caso di pioggia: l’acqua non riesce a defluire dentro i tombini rialzati finché non si accumula per un paio di centimetri. Residenti esasperati: «Questa situazione va ripristinata, lo stato della strada è preoccupante anche per i bambini che vanno a giocare nel vicino parco pubblico (dove c’è lo skate park, ndr)» commenta Nadir Barsallona, referente dell’associazione anti-degrado.

A raccontare la cronistoria di via Cambi è anche un altro residente, Francesco Quagliardi: «A luglio hanno iniziato a fare i lavori di asfaltatura, poi si sono fermati per sistemare le tubature dell’acqua. Sarebbero poi dovuti tornare per sistemare l’asfalto, ma non si sono più visti e da 7 mesi questa è la situazione». Le buche sono state coperte, ma il dislivello tra la sede stradale e il marciapiede è evidente. Il consigliere di Fratelli d'Italia, Marco Ausili, ha annunciato un'interrogazione sul tema in uno dei prossimi consigli comunali.