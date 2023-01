Strade ko, un esposto in Procura contro il Comune di Ancona

ANCONA - Strade ko. Il consigliere comunale Arnaldo Ippoliti annuncia un esposto in Procura contro il comune di Ancona. «Come consigliere comunale ho maturato il convincimento di depositare un esposto in Procura dove chiederò alle Autorità di accertare come sono stati spesi in 8 anni, ben 35 milioni di euro per la manutenzione per poi avere le strade che percorriamo giornalmente ‘’bombardate’’ come vediamo, con rischi per l'incolumità di noi tutti. Sul punto presenterò un esposto per far chiarezza su come sono stati spesi negativamente in questi anni i nostri soldi e perché non c'è mai un responsabile se le nostre strade sono così mal messe».