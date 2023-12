La buca che non dà tregua: «Quando passa l'autobus il palazzo vibra. Dal Comune solo silenzio»

ANCONA- Ad ogni passaggio dell’autobus, il palazzo vibra. E in corso Stamira di autobus ne passano centinaia al giorno. Tutto a causa di una grande buca all’altezza del civico 17 che, inevitabilmente, a poche settimane da ogni chiusura, si riforma. L’avvallamento è in corrispondenza di un tombino (coperto dall'asfalto) sulla corsia riservata ai mezzi pubblici in direzione piazza Kennedy, che ogni tanto viene riaperto per delle ispezioni. Gli abitanti del palazzo sono esasperati, la situazione va avanti ormai da due anni. Amministratore e condomini hanno fatto decine di segnalazioni.

«C’è un dislivello di circa 10 centimetri- spiega uno dei condomini, Diego Venturi-. Da anni scriviamo pec al Comune, alla Polizia Locale e alla Prefettura. Fino a sei mesi fa, la vecchia amministrazione mandava una squadra comunale che interveniva con una gettata di cemento. Da giugno, quando c’è stata l’ultima riapertura del tombino, non è intervenuto più nessuno. Non rispondono nemmeno alle nostre segnalazioni. Ogni volta che passa un autobus la buca sprofonda sempre di più e il palazzo vibra. Il Comune è a conoscenza della problematica ma non fa nulla». Venturi sottolinea che «la situazione è insostenibile. A novembre è stata rifatta la segnaletica orizzontale, ma la buca non è stata coperta. Dispiace che il Comune non ci degni nemmeno di una risposta. Non devono fare chissà quale intervento. Basta una gettata d'asfalto oppure intimare il proprietario del tombino a fare i lavori a regola d’arte, in quanto ogni volta viene ricoperto male».Venturi conclude: «ci chiediamo perché l’amministrazione non abbia mandato più nessuno. Ci auguriamo che faccia qualcosa al più presto».