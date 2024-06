La zuppa di pesce più famosa è marchigiana. Torna il Brodetto Fest: la celebrazione di un grande piatto

FANO - Il brodetto rappresenta al meglio la tradizione culinaria marinara dell'Adriatico. Questa ricca zuppa di pesce, declinata in numerose varianti lungo la costa est italiana, è al centro della scena ogni anno al Brodetto Fest di Fano, in provincia di Pesaro Urbino, che ha raggiunto la sua 22esima edizione. Dal 31 maggio al 2 giugno 2024, la manifestazione offrirà showcooking, aperitivi a tema, degustazioni e la storica competizione tra chef al Palabrodetto, con in palio il titolo di miglior brodetto d’Italia. Il Lungomare Simonetti ospiterà l'evento, invitando tutti a gustare il piatto simbolo della costa.

Brodetto Fest: la manifestazione che celebra il famoso piatto di mare

Il Brodetto Fest coinvolge tutta la città di Fano e chiama a raccolta chef, giornalisti, esperti del settore per giudicare il migliore piatto di brodetto d’Italia. Infatti tutto ruota intorno alla mitica zuppa di pesce: ricetta mutevole e sintesi perfetta della storia delle popolazioni di mare di questa parte d’Italia. Fulcro della manifestazione è la Gara Nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di mare, che quest’anno coinvolge 8 regioni italiane: Abruzzo, Marche, Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, Puglia, Veneto e Umbria. La gara si svolge al Palabrodetto in due giornate: venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno e a decretare la zuppa di pesce più buona d’Italia una giuria d’eccezione. Gli chef Igles Corelli e Paolo Gramaglia, i giornalisti Alberto Lupini di Italia a Tavola e Nicola Dante Basile del Sole24Ore, saranno chiamati a scegliere il vincitore della 22° edizione. In quattro appuntamenti, le otto regioni in gara prepareranno la loro zuppa di pesce esibendosi a coppie sul palco attrezzato. Un’occasione anche per il pubblico che potrà provare le ricette che verranno servite ai presenti e alla giuria tecnica, in abbinamento a un vino della regione di appartenenza. Il costo d’ingresso al Palabrodetto è di 20€.

Al Brodetto Fest degustazioni, escursioni in mare, cooking show, ed eventi in città

Protagonista il brodetto alla fanese, che si potrà assaggiare nei 20 ristoranti del circuito del Brodetto Fest e nello spazio allestito all’interno della manifestazione. Spazio Bro – Cucina dei Pescatori è infatti l’area allestita dai pescatori di zona dove cucineranno il piatto di Fano in grossi pentoloni pieni di pesce dell’Adriatico. Si può anche provare lo spaghetto con sugo di brodetto e un burger di pesce. Novità di quest’anno è lo Spazio Vongole, riservato alla regina dell’Adriatico e ad altre ricette della tradizione. Un dehors allestito in Piazzale Amendola, dove provare vongole alla pureta, passatelli alle vongole, sardoncini scottadito, fritto di paranza e altre ricette del territorio.

