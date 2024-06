Trionfo del "Brodetto all'Anconetana" alla gara nazionale di Fano: vince lo chef Daniele Tantucci

Trionfo marchigiano al “BrodettoFest”. Lo chef Daniele Tantucci vince la Gara Nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di Pesce con il suo “brodetto all’anconetana”, giudicata “La migliore zuppa di pesce italiana del 2024”. A decretare il suo successo sono stati i voti della giuria popolare composta dagli ospiti dei 4 turni di gara e le valutazioni della giuria tecnica composta dal gotha della critica enogastronomica italiana: Alberto Lupini, giornalista ed opinionista gastronomico, direttore di Italia a Tavola - Igles Corelli, Chef insignito di 5 stelle Michelin e volto noto di Gambero Rosso Channel - Nicola Dante Basile, giornalista, scrittore e curatore del blog “Terra Nostra” de ilsole24ore.com.

La sfida ha coinvolto diverse regioni che hanno presentato un’interpretazione locale del piatto: il primo testa a testa affrontato da chef Tantucci è stato con lo chef Matteo Crisanti, in rappresentanza dell’Abruzzo, che ha presentato sul piatto il Brodetto di Pesce alla vastese. Quindi è arrivata la seconda sfida, tra due sponde del Mediterraneo: per l’Adriatico lo chef Daniele Zennaro con il Broeto Chiozoto dal Veneto e per il Tirreno gli ospiti il Ciuppin ligure cucinato dallo chef Giuseppe Bizioli, trionfatore della scorsa edizione.

La lunga “quattro giorni” del BrodettoFest di Fano si concluderà questa sera, con una parata di stelle: alle 13 al PalaBrodetto si accenderanno i rilfettori (e i fornelli) sulla creazione culinaria dello chef Igles Corelli, maestro indiscusso della cucina italiana che, dopo aver vestito i panni di giudice nella competizione tra zuppe di pesce italiane, presenta ali ospiti una creazione dal titolo evocativo: spinosini fritti e risottati, vongole e aria al prezzemolo. Alle ore 20 sarà la volta del cooking show dell’esplosivo e pluristellato chef Andrea Aprea, rappresentante di una cucina che si propone di innescare un processo di scambio tra differenti luoghi dell’esperienza: nel ricordo, nello sguardo, nell’olfatto, nel palato. Ora dando prevalenza all’uno, ora assecondando i bisogni dell’altro. Al BrodettoFest, la sua creazione, dal titolo Zuppa D’A-Mare, è una rivisitazione intrigante della zuppa di pesce per accompagnare il parterre in un vero viaggio culinario.