Boxe, Occhinero-show: il pugile dorico vince per ko

Come era nelle previsioni l’incontro tra i pesi piuma disputato a Corinaldo tra i professionisti Mattia Occhinero e Alessandro Lozzi si è concluso prima della fine del match. Considerati i record dei due ottimi atleti che vantano diverse vittorie per ko, era facile intuire che l’incontro in questione sarebbe terminato anzitempo; e così è stato. Ad un minuto e cinquantadue secondi della terza ripresa Mattia Occhinero ha mandato al tappeto definitivamente Alessandro Lozzi vincendo per ko. Un match molto avvincente che si accende già dalla prima ripresa con il pugile anconetano che dopo un minuto di studio inizia a pressare con grande impeto riuscendo a piazzare diversi ganci e precisi montanti al volto di Lozzi che si segna al sopracciglio sinistro.

Nel secondo round il pugile romano trova la misura e prova a boxare sulla media e corta distanza, si sposta rapidamente sul ring e risponde con poderosi ganci che però non riescono a frenare l’azione offensiva di Occhinero. Il pugile dorico è scatenato, continua ad attaccare riuscendo a dominare anche questa ripresa. Il terzo round è ancora gestito da Mattia Occhinero. Il dorico impone lo scontro ravvicinato e scarica ripetute combinazioni potenti e veloci; un gancio sinistro a segno, atterra Alessandro Lozzi e obbliga l’intervento dell’ottimo arbitro Sauro Di Clementi al conteggio. Lozzi si rialza confuso e segnala che può andare avanti; dopo una ventina di secondi un potente montante lo raggiunge al volto e lo atterra un'altra volta; nuovo conteggio dell’arbitro, Lozzi tenta di rialzarsi ma questa volta barcolla, non è più lucido e l’arbitro lo conta out. Una vittoria indiscussa per Mattia Occhinero allenato dal coach Marco Cappellini dell’UPA Pittori Ancona che è apparso in splendida forma ed ormai maturo per la sfida al tricolore.