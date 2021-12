Verso la notte di Capodanno: niente botti né vendita di alcolici

ANCONA - L'Amministrazione comunale ricorda tramite una nota che è vietato, non solo nel periodo delle feste ma anche per tutto l'anno, di far esplodere botti, petardi di qualsiasi tipo: no al lancio di lanterne luminose o spari in qualsiasi modo o con qualunque tipo di arma. Il divieto vale in tutti i luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati; in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, dove transitano o siano presenti delle persone ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di Polizia Urbana.

La norma ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sui temi della sicurezza e della tutela della salute delle persone, degli animali e dell’ambiente. E' sempre in vigore l'ordinanza n. 24 del 17 luglio 2020 che vieta agli esercizi commerciali di vendere bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21:00 per tutta la notte e fino alle ore 7:00 della mattina successiva.