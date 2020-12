Borse di specializzazione a rischio spreco, l’appello dei medici e odontoiatri

Una forte preoccupazione della sezione nazionale, condivisa da tutti gli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri delle cinque province delle Marche: «Ci sono 15mila borse di specializzazione a livello nazionale che, se non assegnate entro l’anno, rischiano di andare completamente sprecate» si legge nella nota della Federazione Nazionale Ordini Medici e Chirurghi Odontoiatri. «Tutti gli Ordini sono a fianco dei loro giovani medici, i quali, dopo avere lottato, partecipato alla battaglia contro il Covid 19 a vario titolo, ora si trovano ‘impantanati’ in uno di quei lacci burocratici che purtroppo intoppano la vita dei cittadini, non rendendo merito al valore, all’impegno, come in questo caso, di medici che vogliono studiare e lavorare per sostenere la nostra società e consolidare la democrazia – continua la nota- Quello che accade è un fatto grave che ‘scompagina’ i valori morali ed etici sottesi allo studio e all’impegno lavorativo. Tutto ciò è inaccettabile».

«Questa nota non vuole essere una semplice protesta- prosegue il comunicato- ma una constatazione che evidenzia le responsabilità politiche che hanno permesso di determinare una situazione al limite di ogni ragionevolezza. Un apparato burocratico ormai preponderante ritarda sviluppo, crescita e speranza nel futuro.Ogni politico dovrebbe nel suo campo farsi carico di questo quadro, perché è in gioco il futuro di una Nazione, l’Italia, oltre che delle Marche, ancora grande».