Palombella e Borghetto continuano a vivere grazie al ricordo e all'amicizia dei loro 'ultimi giovani'

ANCONA – Gli anni belli e spensierati della giovinezza passano per tutti. I bei ricordi e l’amicizia invece no. E le ragazze e i ragazzi nati tra gli anni ’50 e ’60 nei quartieri di Palombella e Borghetto non fanno di certo eccezione.

La frana li ha sostanzialmente cancellati, pur rimanendo indelebili nei cuori e nei ricordi dei loro abitanti, grazie ai quali continuano comunque a vivere, seppur in altra maniera. Il distacco da quei luoghi avvenuto a seguito della frana, ha allontanato solo fisicamente le persone che in quei quartieri si riconoscevano, rinsaldando un legame più profondo che li ha sempre spinti a ritrovarsi come ieri sera, al ristorante ‘Il Giardino’ di Ancona, grazie alla volontà organizzativa di Marinella Santarelli che ha voluto con forza questo momento di condivisione ed allegria.