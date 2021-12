Bonus 110, convegno aperto alla cittadinanza

Il ‘Bonus 110’ non avrà più segreti grazie al convegno con gli esperti organizzato al Centro Pergoli per la mattinata di venerdì 3 dicembre. L’incontro è aperto a tutti i cittadini, che potranno partecipare in presenza oppure da remoto, con la possibilità di fare domande e chiedere chiarimenti anche attraverso l’invio di una mail all’indirizzo lombardifr@comune.falconara-marittima.an.it. Le domande da remoto potranno essere inviate anche prima del convegno e potranno essere oggetto di dibattito, oppure in momenti successivi e sarà data risposta tramite e-mail. A partire dalle 9 avvocati, esperti di aspetti fiscali e tecnici competenti in procedure edilizie si ritroveranno al Centro Pergoli per parlare de ‘La riqualificazione energetica degli edifici: opportunità e strumenti per i cittadini e le imprese’. Tra gli argomenti che saranno affrontati, le novità sul Bonus 110 e su gli altri bonus previsti nel Ddl Bilancio 2022, le novità introdotte dal Decreto Antifrodi, gli aspetti urbanistici e le pratiche edilizie con semplificazioni e questioni aperte. Si affronterà poi il tema degli interventi in condominio attraverso casi pratici.

L’iniziativa è organizzata da Comune di Falconara, Regione Marche e Ance Ancona, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di Ancona, con l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona e con il Collegio provinciale dei Geometri e dei Geometri laureati della provincia di Ancona.

Questo evento è stato fortemente voluto dall'amministrazione comunale, sotto impulso del Sindaco e mio personale, per offrire a tutti coloro che sono interessati una consulenza qualificata e un punto di riferimento tecnico da parte dei funzionari comunali – dice l’assessore all’Urbanistica Clemente Rossi –. Ancora una volta l'edilizia, in chiave moderna di risanamento, ristrutturazione ed efficientamento energetico, rappresenta lo strumento più efficace per rilanciare lo sviluppo e colmare il gap economico di cui soffre il paese». Per partecipare si può prenotare inviando una mail a lombardifr@comune.falconara-marittima.an.it oppure chiamare il numero 0719177352. Il link per partecipare da remoto è https://falconaramarittima.civicam.it/widget.js.php?idLive=58