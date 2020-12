Marche, il bollettino di oggi venerdì 18 dicembre: 68 nuovi casi ad Ancona

Nelle Marche 381 nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore. Il servizio Sanità della Regione comunica che sono stati testati 5.085 tamponi: 3.376 nel percorso nuove diagnosi (1.756 tamponi molecolari e 1.620 nello screening con percorso Antigenico) e 1.709 nel percorso guariti. Dei 381 casi odierni 86 sono stati registrati in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 8.141, 68 ad Ancona (10.162), 113 a Pesaro Urbino (7.967), 65 a Fermo (4.229), 30 ad Ascoli Piceno (4.786) e 19 da fuori regione (1.243). Il rapporto tra positivi e tamponi molecolari oggi scende al 21,7% mentre ieri era al 25,5% ed il giorno prima al 25%. I nuovi casi odierni comprendono 53 soggetti sintomatici, 82 contatti in setting domestico, 99 contatti stretti di casi positivi, 25 contatti in setting lavorativo, 16 contatti in ambienti di vita/socialità, cinque contatti in setting assistenziale, sei contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione e sette screening percorso sanitario mentre per altri 88 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Tra i 1.620 tamponi del percorso antigenico sono stati rilevati 74 casi positivi che ora dovranno essere sottoposti al tampone molecolare. Da inizio emergenza nelle Marche i contagi sono 36.528 con 280.345 campioni esaminati.

I ricoveri

Ricoveri sotto quota 500 nelle Marche. Quasi 100 in meno (96) in otto giorni. Il servizio Salute della Regione comunica che i contagi da inizio emergenza oggi salgono a 36.528 (+381): 24.257 dimessi/guariti (+388), 10.051 in isolamento domiciliare (-278) e, appunto, 491 ricoverati (-12). I pazienti in terapia intensiva sono 64, di cui 14 a Pesaro Marche Nord (-2), 18 ad Ancona Torrette, sette a Jesi, 11 all'ospedale Covid di Civitanova Marche (-1), quattro a Fermo e 10 a San Benedetto del Tronto, mentre quelli in semi intensiva sono 134 (+1) tra Marche Nord (44) Torrette (17), Senigallia (6), Jesi (11), Macerata (7), l'ospedale Covid (26), Fermo (12), San Benedetto del Tronto (8) e Ascoli Piceno (3). I posti letto occupati nei reparti non intensivi sono 293, dieci in meno rispetto a 24 ore fa, dei quali 38 a Marche Nord, 41 a Torrette, 26 all'Inrca di Ancona, 20 all'Inrca di Fermo, 16 a Jesi, 15 a Senigallia, 37 a Macerata, 12 all'ospedale Covid, 13 a Camerino, 26 a Fermo, 28 a San Benedetto del Tronto, 10 ad Ascoli Piceno e 11 nella casa di cura Villa Serena di Jesi. Sono 16 i pazienti, in attesa di ricovero, ospitati nei Pronto Soccorso marchigiani (11 a Marche Nord, 1 a Fabriano e 4 a Fermo) e 261 i casi ospitati nelle strutture territoriali (46 a Campofilone di Fermo, 32 Chiaravalle, 56 a Galantara di Pesaro, 45 nella Rsa di Macerata Feltria, 26 a Fossombrone, 24 a Ripatransone e 32 nella residenza dorica dell'Inrca). Dei 381 casi odierni 86 sono stati registrati in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 8.141, 68 ad Ancona (10.162), 113 a Pesaro Urbino (7.967), 65 a Fermo (4.229), 30 ad Ascoli Piceno (4.786) e 19 da fuori regione (1.243). I casi/contatti in isolamento domiciliare tornano a salire. Sono 11.536 (+122): 3.272 sintomatici e 9.148 asintomatici. In quarantena anche 522 operatori sanitari.