Il bollettino di oggi mercoledì 14 ottobre 2020: aumentano ricoveri e terapia intensiva

Nelle Marche contagi, ricoveri, terapie intensive e pazienti in isolamento domiciliare in preoccupante aumento. Nell'aggiornamento pomeridiano del servizio Sanità della Regione si registrano 8.878 casi positivi al Coronavirus da inizio emergenza (+166) di cui 6.349 dimessi/guariti (+24), 1.465 in isolamento domiciliare (+136), e 72 ricoverati (+6). Tra quest'ultimi aumentano i pazienti in terapia intensiva che oggi sono otto: tre ad Ancona Torrette, tre all'ospedale di San Benedetto del Tronto e a due Pesaro Marche Nord dove appunto si registrano due ricoveri in più. Per quanto riguarda i reparti non intensivi i posti letto occupati da persone affette dal Coronavirus sono 64: 24 al Torrette tra cui due nella clinica Pediatrica, 10 a Pesaro Marche Nord tra cui una in Ostetricia e 30 all'ospedale di Fermo. Ad oggi i positivi nelle Marche (ricoverati + isolamento) sono 1.537, 142 in più rispetto a ieri.

I pazienti dimessi dagli ospedali e ospitati in strutture territoriali sono 17, tutti nella Rsa di Campofilone di Fermo. Dei 166 positivi odierni 54 sono stati rilevati in provincia di Ascoli Piceno dove i casi salgono a 869, 39 ad Ancona (2.269), 38 a Macerata (1.492), 21 a Fermo (711), 10 a Pesaro Urbino (3.206) e quattro fuori regione (331). Continua l'incremento giornaliero a tre cifre per i casi/contatti in isolamento domiciliare che oggi sono arrivati a 5.301 (+416) tra cui 103 operatori sanitari: 1.402 in provincia di Ancona (+114), 969 a Pesaro Urbino (+113), 1.234 a Macerata (+120), 932 a Fermo (+85) e 764 ad Ascoli Piceno (-16).