Gigantesca "palla di fuoco" in cielo: avvistamenti del bolide in tutta Italia

Una scia luminosa nel cielo terso della prima serata di ieri ha destato l'attenzione di diversi residenti, anche nella nostra Regione. Un bolide è infatti entrato in collisione con l'atmosfera terrestre, alla velocità di 15km al secondo, generando la tipica scia luminosa dettata dall'attrito. Il bolide sarebbe esploso sopra l'Adriatico spegnendosi poi ad una quota di 30km. Il frammento di asteroide è stato visto nei cieli di mezza Italia e non è passato inosservato nemmeno al popolo del web che si è immediatamente interrogato. C'è chi l'ha interpretato con ironia, chi invece come un segnale, chi come l'ennesima sciagura pronta ad abbattersi in anni già resi difficili dalla pandemia e dall'attuale situazione in Ucraina.