Ilenia e il suo reel sbancano Firenze: la travel blogger anconetana premiata come migliore ambasciatrice per promuovere l'Italia

ANCONA – L'avevamo lasciata con 30mila followers, adesso Ilenia Bastianelli, 38 anni, anconetana, la mamma blogger sui tacchi, ha raddoppiato i suoi sostenitori e ha vinto due premi alle finali del contest “Italy Ambassador Awards”, il primo premio italiano per migliori influencer e blogger di tutto il mondo che promuovono l'Italia. La finale è stata ospitata alla Bto di Firenze, una fiera sul turismo, lo scorso 29 novembre.

Il contest prevedeva di far gareggiare tra loro influencer e blogger su cinque categorie diverse che andavano dai viaggi, al cibo passando per la moda, il lusso, la bellezza e le spa. Era possibile inviare foto o reels, bobine di poca durata molto diffusi su Instagram. Ilenia, @ileniabastianelli su Instagram, ha partecipato inviando un reel nel quale suggeriva tre motivi green per scegliere una spa per le vacanze. Il primo era una sorgente di acqua che alimenti le piscine, il secondo i cosmetici naturali a chilometro zero e il terzo che sia una spa che non dia le ciabatte in omaggio perché fa accumulare solo plastica inutile per cui ci vogliono anni per smaltirla. Il video è piaciuto alla giuria. «Sono risultata la migliore expert ambassador italiana per la categoria beauty & spa – spiega Ilenia – l'altro è stato il premio regione Toscana per il blog tour 2023. Ho creato un reel dove parlavo di un b&b dove ero stata, in un castello, diretto da due donne quindi esaltando l'imprenditoria femminile». Per la green spa la blogger ha vinto un soggiorno in un hotel 5 stelle in Trentino. Per il premio Toscana dovrà fare il blog tour. «Non mi considero una influencer – sottolinea – ma una blogger, io sono su Instagram e Tik Tok. Rispetto a prima viaggio molto, sono sempre mamma sui tacchi, mi prendo cura della mia famiglia e continuo a lavorare in una concessionaria auto dove ora sono responsabile di veicoli usati».