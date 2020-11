Potenziamento rete elettrica, previsto blackout di 4 ore: l'elenco delle vie

Proseguono i lavori di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento della rete elettrica nel comune di Ancona: domani 11 novembre le squadre operative dell’azienda elettrica interverranno in alcune vie di Ancona per un intervento finalizzato all’ ammodernamento di alcune componenti della cabina secondaria che serve una porzione di clienti della città. I lavori sono necessari per prevenire eventuali guasti sulla rete elettrica il cui ripristino richiederebbe più tempo.

Le operazioni richiedono un’interruzione temporanea del servizio, che E- Distribuzione ha programmato domani 11 novembre alle ore 08:45 alle ore 13:00. I clienti sono stati informati attraverso affissioni di volantini nelle aree interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. Le vie interessate dai lavori saranno: via Giordano Bruno, piazza Ugo Bassi, via Don Bosco, corso Carlo Alberto.