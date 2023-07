Bivacchi nel parco giochi di Piazza San Marco, Berardinelli: «Ho proposto ai cittadini di incontrarci»

ANCONA - Il problema dei bivacchi in città è evidente. Ogni giorno ci sono segnalazioni di ubriachi e non che dormono in giro. Negli ultimi giorni sono stati segnalati in un giardino privato al Viale, in spiaggia al Passetto e nel parco giochi di Piazza San Marco, traversa di via Cialdini. «Sicuramente bisogna intervenire, il problema è diffuso e va affrontato nella sua globalità» afferma l’assessore al Decoro Daniele Berardinelli da noi interpellato per replicare alla segnalazione fatta da un residente di via Cialdini. L’uomo abita di fronte al parco di piazza San Marco dove, in un paio di occasioni, dei ragazzi hanno trascorso la notte distesi a terra accanto allo scivolo, urinando e vomitando.

«Questo signore mi ha contattato e probabilmente c’è stata un’incomprensione perché non avrei mai potuto dire che non saremmo intervenuti- dichiara l’assessore-. Gli ho spiegato, così come ad altri che hanno fatto segnalazioni del genere, che è una questione che riguarda sicurezza e polizia locale e quindi l'ho invitato a contattare l'assessore Zinni in quanto di sua competenza. Gli ho detto che ne avrei parlato con lui e che siamo in attesa del nuovo comandante della polizia locale». L’assessore Berardinelli sabato scorso era stato chiamato in causa anche in una discussione del gruppo Facebook “Io vivo a Capodimonte”. «Già due giorni fa avevo risposto sul gruppo e proposto, sia a questo signore sia ad altri che avevano fatto la segnalazione, di incontrarci in ufficio in modo da capire bene la situazione e affrontare le varie problematiche del quartiere. Nonostante l’ordine pubblico non sia di mia competenza mi sono impegnato per incontrare una delegazione di cittadini comunicandogli anche le mie disponibilità».