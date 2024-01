Migliori birre d'Italia, la White Farm Bio del birrificio Ibeer è la più buona del 2023

Un birrificio anconetano al top in Italia: si tratta del Birrificio Ibeer di Fabriano, al secondo posto nella graduatoria delle Best Italian Breweries edizione 2023, riconoscimento che fa parte del Best Italian Beer, premio nato nel 2015, promosso da Federbirra – la Federazione italiana birra artigianale – e rivolto a tutti i produttori di birra artigianale italiana e di birra non industriale. Primo posto invece per il Birrificio Curtense di Passirano (Brescia). “L'obiettivo generale del premio – si legge in una nota – è quello di selezionare le migliori produzioni italiane, suddividendole per categorie di prodotto, secondo criteri di valutazione rimessi a una giuria popolare. Grande novità del 2023 il restyling del premio e la conferma del premio speciale Best Italian Breweries, che vuole dare un riconoscimento ai concorrenti stessi e al complesso delle loro produzioni”. In tutto erano 57 le categorie di birra in gara: per la Spiga d'Oro, ovvero la Best Beer of the Year 2023, primo posto alla White Farm Bio di Ibeer (Fabriano), secondo alla Riserva del Curtense (Brescia), terzo alla Saison del Birrificio Il Maglio di Galliera Veneta (Padova).