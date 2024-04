La birra agricola tra presente e futuro: ad Ancona il convegno di Copagri Marche

ANCONA – Sono poco meno del 50%, secondo recenti stime, i birrifici artigianali che utilizzano materie prime di provenienza locale, dando un concreto e significativo apporto alla crescita della produzione italiana dell’orzo e del luppolo; in questa percentuale rientrano tutti i birrifici agricoli riconosciuti dal decreto ministeriale 212/2010, che ha ‘promosso’ la birra a prodotto agricolo se realizzata con malti derivanti da almeno il 51% di orzi prodotti in azienda, ma anche il 30% dei birrifici artigianali che, pur potendo approvvigionarsi altrove, preferiscono rivolgersi ad agricoltori del luogo.

Muove da queste premesse il convegno “La birra agricola italiana nel presente e nel futuro del comparto brassicolo”, organizzato dalla Copagri Marche e in programma venerdì 12 aprile, dalle ore 15.30 ad Ancona, presso la Sala Li Madou dell’omonimo palazzo, sede della Regione Marche. «Oltre a riaccendere i riflettori sul settore brassicolo, che ha ampi margini di sviluppo e di crescita, con significativi risvolti in termini di diversificazione del reddito per i produttori agricoli, vogliamo ragionare concretamente sulla possibilità di creare una filiera 100% italiana», spiega il presidente della Copagri Marche Andrea Passacantando, che interverrà ai lavori per evidenziare l’importanza del marchio collettivo “Birragricola Italiana”, ideato e istituito dalla Federazione per certificare e tutelare questa specificità.

«Parlare di una filiera brassicola 100% italiana potrebbe sembrare un’utopia, ma basta guardare alla rapida crescita del comparto, che in pochi anni ha fatto registrare un significativo aumento dei birrifici e un incremento del 43,6% degli opifici brassicoli agricoli, per comprendere che ci sono ampi margini per invertire l’attuale trend che vede l’Italia importare oltre il 60% di malto necessario a produrre la birra», sottolinea il vicepresidente della Copagri Giovanni Bernardini, che terrà le conclusioni del convegno.

Interverranno ai lavori, fra gli altri, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’assessore regionale all’agricoltura Andrea Maria Antonini, il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini, il presidente del COBI-Consorzio Italiano Produttori dell’Orzo e della Birra Fabio Giangiacomi e la rappresentante dello Studio Italia Srl Donatella Santinelli.