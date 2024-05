Piccoli e grandi sui pedali a spasso per la città: successo per "Bimbinbici" a Jesi

JESI – Organizzata dalla sezione FIAB Vallesina, si è svolta a Jesi, nella mattinata di domenica 12 Maggio 2024, nella bella cornice della rinnovata piazza Giovanbattista Pergolesi a Jesi, l’iniziativa “Bimbimbici”, organizzata dalle varie sedi locali, promossa a livello nazionale dalla FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) che vuole sostenere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi. La manifestazione ha visto il coinvolgimento di diverse associazione che condividono con FIAB il rispetto per la natura. Ogni associazione ha curato una parte della animazione, Circoplà ha fatto divertire i bambini con numerosi giochi di abilità, l’azienda B’Io Diverso ha presentato un laboratorio dal tema “Le api, il miele e l’ecosistema”. I giovani della Croce Rossa del comitato di Jesi, hanno contribuito alla animazione dei vari stand. La fondazione Michele Scarponi ha promosso con i bambini giochi e attività sulla sicurezza stradale.

La manifestazione si è concretizzata per i bambini dai 9 anni in su ed i loro genitori, in una allegra pedalata in sicurezza lungo le vie cittadine, un’ottima opportunità per pedalare insieme. Si sono percorse alcune delle piste ciclabili della città, a volte sconosciute a molti cittadini, evidenziando la possibilità di muoversi in sicurezza, collegando case, scuole e centri sportivi. Durante lo svolgimento della pedalata cittadina, i più piccoli hanno potuto restare in piazza Pergolesi, dove si sono molto divertiti a percorrere la gimcana preparata dai soci FIAB Vallesina. Al ritorno alla base di partenza, si è registrata la presenza di una rappresentanza della giunta comunale, che segue con estrema attenzione il tema legato al miglioramento della rete di piste ciclabili della città di Jesi, con in testa il sindaco Fiordelmondo e l’assessore all’urbanistica e mobilità sostenibile, Valeria Melappioni, e l’assessore all’ambiente Alessandro Tesei, che ha accompagnato con il suo monociclo i partecipanti durante tutto il percorso, e che ha preso la parola per esprimere l’impegno della amministrazione comunale nel promuovere la mobilità sostenibile.

Sono poi intervenuti Marco Scarponi per parlare dell’impegno a livello parlamentare della Fondazione Michele Scarponi, e di quelle che rappresentano le vittime della strada; il pediatra Paolo Senesi, che ha evidenziato quanto l’andare in bicicletta faccia bene ai bambini. Hanno poi preso la parola Il responsabile della Azienda B’Io Diverso, che ha ribadito il loro impegno nel preservare l’ambiente, oltre ad Andrea Giardinieri del Circopà di Serra dei Conti, che ha presentato le attività svolte dalla sua associazione e la responsabile dei giovani della CRI, Francesca Medici, la quale ha parlato delle attività che svolgono per la prevenzione degli incidenti, e la mobilità sostenibile. Il presidente della FIAB Vallesina, Giacomo Mencarelli e il socio Jesino Mirko Grilli, dato il notevole successo dell’evento, hanno già annunciato il loro impegno per la manifestazione Bimbinbici del 2025.