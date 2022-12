Dalla bike station al planetario in mezzo al parco: aperte le votazioni per i progetti del "Bilancio partecipato"

ANCONA - Al via la votazione dei progetti per il Bilancio Partecipato 2022. Con la presentazione dei cinque progetti concorrenti, ieri pomeriggio al Ridotto delle Muse, è stato dato il via libera alle votazioni che proseguiranno fino al 20 dicembre. Dall’esito delle votazioni, online o di persona, usciranno due progetti vincitori, uno tra i due delle scuole e uno tra i tre dei cittadini, che saranno realizzati con 50mila euro ciascuno. Per poter votare le proposte finaliste occorre essere residenti e avere compiuto i 16 anni. Si potrà votare online a questo link oppure in presenza allo sportello URP, al piano terra del Comune di Ancona; sarà possibile votare online anche inquadrando il codice Qr presente sui manifesti o nella home page del Comune di Ancona.

I 3 progetti dei cittadini

1) Bike Station ad Ancona presentato da Daniele Spinsanti. Due quelle previste dal progetto: la prima a piazza Pertini, a servizio di chi si reca in centro città per lavoro, studio, ricreazione o shopping, utilizzando e riqualificando il box comunale, attualmente in disuso, sul lato di via San Martino, la seconda in zona Passetto, a servizio di quanti gravitano in zona per lavoro, ricreazione, ecc., e dell’utenza balneare estiva, posizionando un modulo di Bike Station prefabbricato nello spartitraffico tra via Volterra e piazza IV novembre/via Panoramica. Le Bike Station saranno un valido completamento ed estensione del progetto MobilAttivAncona che l’Amministrazione comunale sta realizzando per una mobilità cittadina più sostenibile.

2) Posatour presentato da Paolo Belelli. Un progetto che prevede come trade d’union via della Cupa, strumento di collegamento tra quartieri e parchi cittadini. Un percorso per conoscere la zona naturalistica che si trova tra l’ex Crass e Posatora, creando un circuito ad anello di circa tre chilometri attraverso via della Cupa e poi via del Fornetto, Parco Belvedere e Parco Francella. Tra spazi verdi, architetture ottocentesche, una flora ricca e variegata da scoprire per gustare i suggestivi panorami cittadini e con strutturate aree di sosta.

3) Riqualificazione Eco-smart capolinea Tavernelle presentato da Massimo Albertini, Gianluca Gianni, Marco Panarella, Michelangela Ionna. Esso prevede la riqualificazione del capolinea degli autobus di Tavernelle, con street art, panchine intelligenti per ricaricare cellulari e tablet, illuminazione a led, posaceneri-cestini, dissuasori anti piccioni, totem informativi, mappe dei bus e una zona eco-smart dove socializzare e ricaricare bici elettriche e monopattini, con tanto di parcheggio per le bici e cyclette generatrice di energia con postazione TikTokers, casetta dell’acqua.

I due progetti delle scuole

1) Savoia Benincasa, presentato nell’incontro di ieri pomeriggio da Vittorio Zoppi. Passettiamo è un progetto che va alla riscoperta e alla rivalutazione dei luoghi nascosti della zona del Passetto. Obiettivo l’installazione di un infopoint, panchine letterarie, decorate con frasi e immagini che ricordano il territorio e il dialetto anconetano, e cartellonistica.

2) Volterra Elia che presenta un progetto illustrato da Dario Lattanzi che si chiama Planetario di Ancona. Una struttura prefabbricata di accoglienza di cittadini, visitatori, scuole e turisti al Parco del Gabbiano a Torrette. Si occuperà di astronomia, utilizzando l’attrezzatura già in possesso della scuola, quella che al momento si trova all’interno della Casa del Capitano. Una struttura di cui potranno prendersi cura direttamente gli studenti della scuola e che dovrebbe sorgere nei pressi della pista di pattinaggio.

«Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato all’incontro di ieri pomeriggio. Questo dimostra quanto affetto e quanta voglia di impegnarsi ci sia nei confronti di questa città. Grazie che si estende alle persone che si sono volute cimentare in questa avventura dell'elaborazione dei progetti, imparando a valutarne la fattibilità, a scriverli, a renderli operativi e poi a raccontarli per descriverne la valenza. Questo passaggio del Bilancio partecipato – afferma l'assessore al Bilancio Ida Simonella – consente agli anconetani di scegliere attivamente cosa realizzare. E i progetti risultanti vincitori all’esito delle votazioni saranno realizzati il prossimo anno».

«Siamo orgogliosi di questa partecipazione dei cittadini che vede tradotte idee progettuali in risultati concreti –ha affermato l’assessore alla Partecipazione Democratica, Stefano Foresi, ricordando la piena attuazione del progetto vincitore per l'anno 2019, che ha portato alla riqualificazione dell'area di Montemarino con la realizzazione di un bellissimo parco, su iniziativa degli studenti dell' Istituto Savoia Benincasa- dopo l’interruzione nel 2020 e 2021 per via della pandemia, ora riprende il progetto virtuoso del Bilancio Partecipato, che non è un punto di arrivo ma un punto di partenza perchè su questi progetti poi si potranno innestare ulteriori interventi migliorativi per la città».

L'obiettivo del Bilancio partecipato, avviato come percorso dal 2015, è quello di coinvolgere gli anconetani nei processi decisionali dell'Amministrazione su alcune questioni; successivamente era stato approvato anche il regolamento per l'attuazione e l'operatività del progetto. Il Comune già da 2016 aveva annualmente avviato il percorso del Bilancio partecipato e che ha portato a realizzare nel corso degli anni i progetti vincitori del bando. Nel 2019 vinse il già citato progetto “Green Pix” che prevedeva la riqualificazione del parco Montemarino, sia del verde che degli arredi; nel 2017 una nuova area fitness al parco della Cittadella con il progetto “Attiviamoci”, e “Amico Parco” progetto vincitore nel 2016. Il processo del Bilancio Partecipato del Comune di Ancona aveva ottenuto anche una menzione speciale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella categoria “Partecipazione accountability” per il Premio OGP Championship.